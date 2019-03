4 mar 2019

Las lentejuelas y el 'brilli brilli' no solo son aptos para los 'looks' de fiesta, de noche o para salir en Nochevieja ¡Van mucho más allá! Nuestras famosas favoritas ya nos han demostrado que son perfectas para ir a la oficina, para un 'look' de diario con el que irte a tomar algo con las amigas o incluso para tus 'lookazos' de invitada. Nagore Robles ha sido la última en demostrárnoslo con un mono repleto de detalles 'brilli brilli' que ha lucido en uno de los debates de 'GH Dúo'

Ella ha conseguido darle a esta prenda un aspecto más formal combinando este mono largo con una blazer en color blanco de Zara y con unos 'taconazos' en color rosa. Y para que engañarnos... Este nuevo estilismo de la colaboradora nos ha vuelto a conquistar...

Nagore Robles lucía este 'look' de mono largo y blazer en el último debate de 'GH Dúo'. pinit 21 Buttons.

De hecho nos ha gustado tanto que nos hemos apresurado a buscar la procedencia de estas prendas en su perfil de '21 Buttons' donde hemos podido comprobar que ambas prendas aún se encuentran disponibles.

La mala noticia es que este mono largo de tirantes finos y con brillos, está fuera del alcance de nuestros bolsillos ya que su precio es de 320 euros... La buena es que la blazer se encuentra disponible en todas las tallas en la web de Zara y por 59,95 euros.

1. Mono de tirantes con detalles brillantes de French Connection, (320 euros) / 2. Blazer crepe en color blanco de Zara (59,95 euros). pinit D.R.

Sea como sea, lo que tenemos claro es que este conjunto será nuestra nueva inspiración para convertir esas prendas que asociamos con nuestros 'looks' de fiesta en el 'lookazo' de invitada perfecto.

¿A qué esperas para darle una nueva oportunidad a tus prendas 'brilli brilli'?

