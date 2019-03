10 mar 2019

Acaba de presentar junto a POPA la nueva colección de sandalias de cara al buen tiempo, y Sara Carbonero ya se deja ver con un bonito bronceado que le hace resaltar cada vez más los ojos. Sin embargo, creemos que conocemos el truco para que su moreno de piel destaque con fuerza: vestir de blanco.

La presentadora de televisión ya está mostrándonos los looks que más van a triunfar en las próximas semanas y estamos convencidas de que conocemos a ciencia cierta cuál es su color de la temporada teniendo en cuenta la de veces que lo ha llevado en los últimos días. Tras sorprendernos con un bonito mono blanco, la mujer de Iker Casillas también se ha decantado por una camiseta de su propia firma de moda que tiene un mensaje motivador: “Say yes to new adventures”. Pero ahí no queda todo… En la espalda se ve un cohete dibujado, representando el mensaje frontal.

En Slow Love, su firma de ropa y complementos, ya está disponible y puede ser tuya por 34 euros. Lo mejor de la camiseta es que es talla única y no tendrás que estar pensando qué tamaño elegir. Además, también es unisex y eso la hace todavía más especial. ¡Nos parece el regalo ideal para alguien a quien quieras mucho!

Camiseta de Slow Love: 34 euros. pinit d.r.

