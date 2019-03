21 mar 2019

Apenas acaba de empezar la primavera y Sara Carbonero ya se ha hecho con uno de los calzados que causarán furor esta nueva temporada y eso que aún no han salido ni a la venta... Sea como sea, la presentadora ya tiene las zapatillas blancas que arrasarán en su poder y no, esta vez no se trata de unas zapatillas blancas más, sino de las zapatillas de edición limitada que han creado Calzedonia y Victoria y que van con mensaje incluido.

"Better Together", dos palabras y cada una impresa por encima de la suela de cada zapatilla. Una frase llena de unión y muy inspiradora que ahora también formará parte de los nuevos 'lookazos' más primaverales de la presentadora.

Ella se ha encargado de compartirlas con sus seguidores a través de uno de sus recientes 'stories' de Instagram y lo cierto es que ¡nos han conquistado por completo!

Sara Carbonero ha compartido este nuevo modelo de Victoria en color blanco con sus seguidores de Instagram. pinit Instagram.

Ya esperamos impacientes por ver con qué las combinará Sara Carbonero. Con una falda, un vestido, pantalones... Lo cierto es que combinan con todo y ya se presentan como uno de los calzados básicos que esperaremos con ansia esta nueva temporada, para incorporarlas a nuestros 'lookazos'.

Nuevas zapatillas de edición limitada de Victoria y Calzedonia. pinit D.R.

Si tú ya estás pensando en ello, te recomendamos que estés atenta porque estas zapatillas solo se podrán adquirir entre el 1 y 14 de abril, ya que forman parte de una edición limitada de Victoria y Calzedonia.

Nosotras ya estamos impacientes y contando los días para conseguirlas ¿Y tú?

