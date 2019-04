5 abr 2019

No siempre es fácil tener en el armario prendas o 'looks' para cada ocasión que se nos presenta, por eso generalmente lo que más solemos tener en nuestro 'closet' son todas esas prendas básicas que sean capaces de adaptarse a cualquier 'look' y que no dependan de modas o tendencias.

Pero cuantas veces al salir de trabajar nos ha surgido algún evento que no esperábamos y que demanda un cambio de estilo que no siempre podemos conseguir. Y es que no siempre se tiene tiempo para volver a casa y cambiar nuestro estilismo por completo. Es entonces cuando tenemos que conseguir transformarlo con determinadas prendas básicas clave que añadan pequeñas modificaciones a nuestro 'look' y parece que una vez más Mery Turiel nos ha inspirado para conseguirlo.

¿Cómo? Pues con un sencillo look 'total black', un abrigo blanco y unas sandalias con tacón en un color marrón clarito. Un mix de prendas muy fáciles de copiar con las que podrás conseguir en segundos un 'lookazo' de 10 y súper elegante.

En este caso la 'influencer' ha combinado dos colores neutros en su estilismo (negro y blanco) con el color marrón de sus sandalias. Una manera perfecta de dar ese toque más atractivo al look con un tono que desentone un poquito con el resto de colores.

Ya tienes todo lo que necesitas para transformar tu ¡look! casual en el más elegante ¿A qué esperas para crear tu propio estilismo?

