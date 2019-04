3 abr 2019

Todavía estamos en "shock". ¿Cómo se nos había podido escapar esta maravilla? Cada día entramos en la web de Zara unas 3.500 veces para que no nos pase desapercibida absolutamente ninguna prenda. Ni las punteras que están en el podio de las tendencias ni las básicas que nos van a resolver el fondo de armario de la primavera. Porque nos debemos a nuestras lectoras y no queremos que os perdáis nada de nuestra tienda "low cost" favorita. Pero no somos perfectas y este mono no había pasado -todavía- por nuestra lista de fichajes hasta hoy mismo. Tranquilas, no llegamos tarde porque todavía no está disponible.

Mono de Zara de lunares. Aún no está disponible pero no dudes en apuntarte a su lista de espera. pinit zara

Ha sido verlo y enamorarnos a primera vista. Con lo que nos gusta un estampado de lunares y más si es estilo "Pretty woman". Una prenda que, además, tiene pinta de ser tremendamente cómoda (los monos amplios los son siempre) y que sienta bien tengas el cuepo que tengas. Con manga amplia y ajustado con cinturón, nos encanta su escote y los botones que tiene en el mismo tejido. Por no hablar de su largo tobillero que nos va a permitir llevarlo con sandalias planas.

Y un punto a favor más. Nos vale incluso para un look de invitada. Si no te ves para una boda, sí que es perfecto para bautizos y comuniones.

El mono cuesta 39,95 euros. pinit

Pero como todo lo bueno, se hace esperar y no hay ninguna talla disponible todavía en la web. Eso sí, no ejes pasar la oportunidad de apuntarte a la lista de espera porque por 39,95 euros tendrás la mejor prenda de la temporada. ¡Que llegue ya el stock!