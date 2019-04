8 abr 2019

Alba Díaz ha sabido convertirse en muy poco tiempo en una de las 'influencers' más inspiradoras del momento. De hecho no hay 'look' que luzca en Instagram que no se haga viral y ya nos hemos hecho adictas a sus 'lookazos' de firmas 'low cost' como Zara o Mango.

Además es experta en inspirarnos con todo tipo de estilismos para todas las ocasiones y con: 'looks' de diario, de invitada, de fiesta e incluso nos ha dado trucos de estilo para conseguir los pantalones más favorecedores para todos los tipos de cuerpo.

Ahora, ella misma ha sido la encargada de revelarnos a través de Instagram cómo conseguir un estilismo que nos sirva tanto para un 'look' de día como para uno de noche y todo con un mismo pantalón. Un 'look' que nos podríamos llevar incluso para ir de fiesta y que también nos ha parecido ideal para convertirse en nuestro nuevo estilismo perfecto para ir a la oficina o incluso para tomarnos algo con las amigas después de la jornada laboral.

¿El truco para conseguirlo? Una camiseta anudada negra a juego con la blazer y los zapatos de tacón.

¿Lo mejor de todo? Que conseguir una camiseta anudada y básica como esta solo te costará en Mango ¡5,99 euros!

Camiseta básica con nudo, 5,99 euros. pinit Mango.

Una opción súper asequible por la que ya pensamos decantarnos para presumir de 'estilazo' tanto con un 'look' de día como de noche esta primavera. ¿Y tú?

