Primavera: 3º a las 08:00 de la mañana y 22º a las 15:00 de la tarde. Sabemos que esta estación te tiene muy confundida, y a tu armario más todavía: ¿ya puedes guardar los abrigos de invierno? ¿puedes sacar los vestidos? Pues sí, olvídate de los abrigos y pasa a las chaquetas más finas para el entretiempo.

Aunque tienes otra tarea más: la de fichar todos los looks que la influencer Paula Argüelles comparte en su cuenta de Instagram. Allí encontrarás las prendas claves para dar el conjunto perfecto: como este mono worker de &Other Stories que lució con un jersey finito de cuello cisne debajo o estos looks con falda midi que favorecen a cualquier silueta.

Con este recorrido ya no nos extraña que nos haya vuelto a dar una lección estilística para sobrevivir a esta temporada: la de combinar un jersey de punto ancho con el escote a pico y el hombro caído sobre un vestido lencero.

Un look ultrasexy que ella ha decidido combinar con una sandalias de tacón plateadas y un bolso de mano a conjunto con los tonos crudos de las prendas. Aunque se podría cruzar la delgada línea entre lo elegante y lo casual y cambiar el calzado por unas zapatillas tipo Converse y crear un outfit de 10. El slip dress de la influencer es de Intimissimi y cuesta 119,90 euros pero hay otras opciones igual de bonitas y más baratas en tiendas como Zara o Stradivarius. Así que después de conocer la fórmula para sacarle partido a estos vestidos de verano, ya no hay excusas para hacerte con uno de ellos.

