6 abr 2019

Nuestras firmas de moda favoritas ya se han llenado de nuevas prendas y accesorios para que podamos vestir los próximos meses. Aunque el calor no haya llegado el todo y las temperaturas aún nos hagan llevar botas y botines, hay unas sandalias de rafia que nos están esperando pacientemente a que vayamos a por ellas. Eso sí, has de saber que ya hay algunos números agotados porque después de haberlas llevado María Pombo y María Fernández-Rubíes este calzado no durará disponible mucho tiempo más…

María Fernández-Rubíes con look de Mango. pinit elena bau

María Pombo con sandalias de Mango. pinit instagram

Las sandalias de cuña trenzada en color beige tienen un tacón de 12 centímetros y pulsera en el tobillo. Las ‘influencers’ ya se están haciendo eco de la existencia de este zapato y lo enseñan en las redes sociales. Casualmente, hemos visto dos looks donde las sandalias aparecen combinándose con el color rosa y no nos puede gustar más. Las encontrarás en Mango por 39,99 euros.

Sandalias de Mango: 39,99 euros. pinit mango

Esta primavera y verano el calzado que veremos por todas partes es de cuña y rafia, así que solo tendrás que escoger cuál de todos va más contigo. Springfield, Zara, Mango o Stradivarius son algunas de las marcas de nuestro país que ya tienen a la venta zapatos así. ¡Es una de las tendencias de la temporada!