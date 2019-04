25 abr 2019

No es la primera vez que lo vemos, de hecho Zara se adelantó a comienzos de esta primavera proponiéndonos todo tipo de looks con traje, vestidos o incluso con chandal combinados con este tipo de calzado, que ya ha conquistado a una de nuestras influencers favoritas. Así es, esta vez Mery Turiel también ha caído rendida a las chanclas que no nos cansaremos de ver en todos los looks esta primavera y verano.

Y cuando hablamos de chanclas, nos referimos a esas chanclas que toda la vida hemos usado para ir a la piscina o a la playa y que ahora se han convertido en el calzado más versátil.

No es una tendencia que convenza a todo el mundo, pero lo que nos ha quedado claro es que aporta ese toque veraniego a cualquier estilismo, y para que engañarnos... eso nos encanta. De hecho nos recuerda que cada vez queda menos para dar la bienvenida de una vez por todas al sol y al calor.

Mery Turiel lo ha confesado decantándose por dos pares de Havaianas que ha combinado a la perfección con un mono largo y con un minivestido de flores: "Lo que más me gusta cuando empieza el buen tiempo es llevar chanclas tanto en ciudad como en la playa", ha confesado en dicha publicación la influencer.

Vale, está bien.... Puede que nos hayamos adelantado demasiado con esta tendencia, sobre todo porque las temperaturas han bajado y porque puede que en cualquier momento nos caiga un chaparrón encima. Aún así nosotras te aconsejamos que te hagas con las tuyas desde ¡ya! porque está claro que el 'efecto influencer' y el 'efecto viral de Zara' conseguirán que las chanclas de piscina se conviertan en una de las tendencias clave este verano.

De hecho podrían ser una buena opción para combinar con tus estilismos de oficina cuando suban las temperaturas.

Zara nos propone combinar nuestros estilismos de oficina con este tipo de chanclas. pinit Zara.

¿Te atreverías a combinarlas con tus estilismos 'working girl'?

