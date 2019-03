27 mar 2019

Aitana Ocaña se ha convertido en toda una sensación a nivel internacional. De hecho desde su salida de 'OT' no deja de acumular éxitos y ya figura en los primeros puestos de las listas musicales. Pero su éxito no solo está en sus canciones, sino que sus 'looks' también se han convertido en el principal objetivo de las firmas de ropa y sobre todo de sus fans.

Tanto es así, que todo lo que lleva puesto acaba por agotarse en cuestión de horas y en convertirse en tendencia. Eso es lo que ha pasado con uno de sus últimos 'looks' compartidos en Instagram. Concretamente un estilismo que la cantante luce en una de sus recientes fotografías y en la que aparece junto a Shawn Mendes. Una fotografía que ha vuelto a enloquecer las redes y que ya cuenta con más de 385 mil 'me gusta' y más de 11 mil comentarios.

En este nuevo estilismo, Aitana nos ha dejado claro que el estampado de cadenas seguirá pisando fuerte también esta primavera. Así que ya nos hemos puesto a buscar en la web cómo copiar este nuevo 'look' de la cantante y ¡tenemos buenas noticias!

Hemos encontrado el mismo body que le hemos visto a Aitana a precio 'low cost' y ¡aún disponible en la web de Asos!

Body con cuello subido y estampado de cadenas de Bershka, 12,99 euros. pinit Asos.

Un body que pertenece a Bershka pero que solo podrás encontrar disponible a través de Asos y por ¡solo 12,99 euros! Pero nuestro consejo es que te des prisa en hacerte con él porque ¡casi todas las tallas ya han volado!

