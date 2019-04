30 abr 2019

Después de Vicky Martín Berrocal, podemos asegurar que Nagore Robles es la celebrity que más viste de Zara del momento. La colaboradora tira mucho del low cost para sus apariciones en televisión y la firma de Inditex se encuentra entre sus favoritas -también viste, por ejemplo, de Sfera-. La última vez que la hemos visto con un total look de la firma española ha sido en Supervivientes. Y no ha sido un look cualquiera. Nagore ha llevado un look que podemos calificar de romántico, con una de las blusas más bonitas que puedes encontrar en Zara en este momento.

La colaboradora Nagore Robles con total look de Zara.

Se trata de esta blusa de plumeti, semitransparente (el cuerpo lleva forro para que no te tengas que poner nada debajo), con mangas abullonadas, que tanto éxito ha tenido en Instagram. Cuesta 29,95 euros.

Blusa semitransparente de Zara, 29,95 euros.

Ella la lleva metida por dentro de un pantalón de tiro alto -es el tipo de pantalones que mejor le quedan-, de largo tobillero, con cinturón del mismo tejido, en un amarillo que nos ha encantado y que ya está en nuestra lista de favoritos para el verano. También es de Zara y tiene un precio de 29,95.

Pantalón de Zara, 29,95 euros.

Un look que no llega ni a los 60 euros en total. Y es que la colaboradora de televisión sabe cómo sacarle partido a un estilismo con una baja inversión. Nosotras vamos a hacer lo mismo, sobre todo porque es una suerte que las dos prendas aún estén disponibles. La blusa tiene un amplio rango de tallas, desde la XS hasta la XXL y el pantalón, de la XS a la XL, aunque esta última sí que está agotada.