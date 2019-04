30 abr 2019

¿Qué haríamos en primavera sin esos vestidos vaporosos con estampado floral? Siempre han formado parte de nuestro armario por estas fechas, alegran cualquier look y quedan fenomenal con cualquier prenda, complemento o calzado con los que decidas combinarlos. De hecho son perfectos para lucir con una cazadora denim básica con sneakers blancas o incluso con botas altas de invierno (para las más atrevidas). Paula Echevarría ha sido la última famosa en atreverse con esta combinación de 10.

La actriz ha conseguido volver a conquistarnos con este nuevo look, al más puro estilo Sara Carbonero (por ese mix de botas altas y vestido de flores) y además también se ha decantado por una de las firmas favoritas de Cristina Pedroche: Capriche.

Un vestido con el que Paula Echevarría nos ha evidenciado que esta primavera tampoco podrán faltar en tu armario las prendas vaporosas: "No suelo llevarlos a diario, pero este tipo de vestidos vaporosos en gasa con volantes y volúmenes me encantan. Dan un aire muy romántico a los looks", asegura la it girl en su blog.

La botas que la actriz ha elegido para combinar con este vestido de la firma pertenecen a Mango y concretamente a su colección de invierno. Una evidencia más, de que la actriz también ha caído rendida al encanto de los looks de entretiempo esta primavera.

El vestido sí lo hemos encontrado disponible en la web de Capriche, pero tenemos dos malas noticias... Por un lado conseguirlo te costará 219,90 euros y por otro lado, ¡la mayoría de tallas ya se han agotado!

Vestido Significant, 219,90 euros. pinit Capriche.

Sea como sea, este nuevo look de la it girl ya se ha convertido en nuestra nueva inspiración. ¿A qué esperas para copiarlo esta temporada?

