6 may 2019

No te despistes, las famosas e influencers ya han puesto en el punto de mira una tendencia de aires románticos que cumple con la estética de Etro sobre la pasarela y que puedes estrenar en primavera y sacarle partido hasta el final de verano: el estilo boho. Y de entre todo lo que ofrecen las tiendas low cost (y no tan low cost) no sabemos si quedarnos con el vestido vaporoso de Paula Echevarría, la blusa de Zara de María Pombo o con la última prenda que Sara Carbonero ha lucido en su cuenta de Instagram.

Tras el infarto de miocardio que sufrió Iker Casillas y del que ya se encuentra fuera de peligro, la periodista ha regresado a Oporto para celebrar con sus hijos el Día de la Madre y ha compartido otro de sus 'looks domingueros' que tanto nos gustan: sí, uno de esos vestidos marca Sara Carbonero que queremos en nuestro armario de inmediato.

Blanco, mini, fluido, con muchos volantes, con detalles étnicos coloridos y un escote en la espalda que sienta de maravilla. Así es el vestido que Sara ha combinado con unas botas cow boy. Un outfit muy repetido en el street style y entre las instagramers que más saben de moda para sobrevivir al entretiempo con estilazo. Pero... ¿quién no se lo imagina con unas sandalias planas o unas cuñas de esparto para ganar unos centímetros de altura?

La mala noticia es que un vestido tan práctico y tan bonito a la vez no podía seguir disponible en la página web de Slowlove, la propia marca de Sara Carbonero en la que el vestido firmado por Free People se agotó después de que lo mostrara en su cuenta de Instagram. Pero como buenas rastreadoras de prendas top, en la tienda online oficial de Free People puedes conseguirlo en las tallas XS y S por 113,92 euros. ¡Corre antes de que se vuelva a agotar!

Vestido Day Glow Mini Dress de Free People. (113,92 euros). pinit free people

