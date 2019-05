6 may 2019

Los vestidos de Zara son el secreto mejor guardado de muchas compradoras de moda 'curvy': en cuanto controlas los puntos débiles de la confección de la megatienda gallega, puedes detectar enseguida cuáles tienen potencial para vestir a mujeres de la talla 44, 46 y más allá. Para averiguar que estamos ante uno de estos diseños inclusivos solo hay que constatar que se agota rápidamente en la web: las tallas XXL son las primeras que desaparecen. Además, probablemente posee una silueta suelta, poco marcada o sin cintura. Y, lo más importante, las mangas son igualmente sueltas, globo a ser posible, o lleva tirantes.

Vestido de tirantes perfecto para 'curvys' con las redondeces en las caderas. pinit zara

El primer vestido que hemos seleccionado, con un fantástico estampado de flores, es de manga larga, un riesgo porque Zara no suele ser muy generosa con la anchura de brazos (49,95 euros). Sin embargo, puede encajar en 'curvys' con las redondeces localizadas en las caderas, pues lleva el corte bajo el pecho y una silueta línea A bastante suelta. El problema de las mangas estrechas se evita en los vestidos de tirantes, como este con un tejido satinado en azul y gris con flores rosas (39,95 euros). Aún así, el pecho no es muy amplio, así que estamos en las mismas: mejor para caderas generosas.

El clásico camisero de flores, pero en línea A y con bajo asimétrico. pinit ZARA

Este vestido tiene un diseño perfecto para afinar cualquier silueta 'curvy': la silueta línea A afina las cadenas, el escote en pico típico de los vestidos camiseros reduce ópticamente el pecho y el largo es el ideal para no achatar demasiado la figura (39,95 euros). Si tienes entre la 46 y la 48 te tiene que sentar como un guante. No desesperes si no está disponible en el website de Zara: apúntate a la lista de espera que te avisan en cuanto se reponga.

Este vestido es uno de los más inclusivos de Zara: encaja hasta la talla 52. pinit ZARA

Puede que este seal el vestido más inclusivo de Zara, con un diseño totalmente suelto que puede encajar en cuerpos más allá de la 48 sin problema (49,95 euros). Las mangas son abullonadas, con lo que no hay problema para que entren brazos de todos los tamaños. Además, el color y el estampado de pequeñas flores es fantástico y el cierre frontal con botones y lazo con una aplicación de abalorios y conchas muy original.

Fantástico vestido de lunares, un clasico del verano. pinit ZARA

Puede que este sea el vestido más complicado de llevar más allá de la 46, aunque está en talla XXL (en lista de espera, eso sí). Los lunares son súper tendencia y el diseño suelto y con escote de pico favorece muchísimo a las siluetas curvilínea (29,95 euros). Sin embargo, la manga es problemática: si tienes los brazos generosos quizá te aprete en exceso. Consejito: probártelo en casa y pensar si te interesa quitarle las mangas. ¿Quién dijo que los vestidos de Zara no se pueden customizar?