9 may 2019

Lo sabemos, con el verano a la vuelta de la esquina las sandalias van ganando cada vez más protagonismo en nuestros looks, pero lo confesamos... siempre nos cuesta renunciar a la comodidad de las deportivas y más si se trata de unas ugly sneakers que tanto han arrasado este año entre las influencers y en nuestras firmas favoritas. Pero aún nos quedan días de entretiempo, así que tenemos la excusa perfecta para seguir dándoles protagonismo en nuestros looks esta primavera y para hacernos con las nuevas que ha lucido en Instagram Paula Gonu.

La influencer se ha decantado por unas deportivas de este estilo en color negro y con maxi suela XXL en blanco, que pertenecen a la marca de Skechers y que podríamos ver perfectamente en el vestidor de la mismísima Rosalía.

No tenemos claro si nos encantan o no, pero definitivamente las queremos en nuestros looks de entretiempo esta primavera porque son perfectas para añadir ese toque cañero que queremos en nuestros estilismos.

Si a ti te pasa lo mismo con estas deportivas de Paula Gonu, te encantará saber que aún se encuentran disponibles en la web de la firma y que su precio es de 70 euros. ¡Además las tienes disponibles en cuatro colores más!

Deportivas D'LITES - BIGGEST FAN, 70 euros. pinit Skechers.

¿Y tú? ¿Eres de las que aman o de las que odian este tipo de deportivas?

