13 may 2019

Sara Carbonero ha vuelto a generarnos una nueva necesidad, pero esta vez no lo decimos solo porque es perfecta para lucir con todos nuestros vaqueros o con cualquier otra prenda, sino por su potente mensaje: 'Girls can do anything' ('las chicas pueden hacer cualquier cosa').

Un mensaje lleno de positividad y sobre todo de feminismo con el que la periodista ha vuelto a abanderar por todo lo alto este movimiento a favor de la mujer. Un lema que nació en Nueva York durante el desfile otoño-invierno 2017/2018 de Zadig & Voltaire cuando Thierry Gillier (dueño de la marca) lo gritó con pasión. Ahora este mensaje se ha convertido en el lema de una de las camisetas más famosas de la firma que lanza un potente mensaje a favor del empoderamiento femenino.

Sara Carbonero se ha decantado por el modelo de esta camiseta en color azul claro y con letras en color blanco. Una prenda muy especial que compartía en uno de sus Instagram stories este fin de semana.

Sara Carbonero ha lucido esta camiseta con mensaje feminista de Zadig & Voltaire en uno de sus stories recientes. pinit Instagram.

Una camiseta con la que serás capaz de todo lo que te propongas y con la que abanderarás por todo lo alto el movimiento feminista. Si ya estás pensando en hacerte con ella te encantará saber que esta prenda aún se encuentra disponible en la web de Zadig & Volataire a la que pertenece, donde la encontrarás en todas las tallas y a un precio de 80 euros. ¡Además podrás elegir entre varios colores!

Camiseta de algodón para mujer de Zadig&Voltaire con mensaje de 'Girls can do anything', 80 euros. pinit Zadig & Voltaire.

Si crees que está alejada de las posibilidades de tu bolsillo te aconsejamos que mires en tus firmas low cost favoritas, donde también encontrarás camisetas con mensajes feministas a precios mucho más asequibles.

¿Ya te has hecho con la tuya?

