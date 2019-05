14 may 2019

Compartir en google plus

Paula Ordovás tiene claro que, al igual que el amarillo volverá a nuestros armarios como cada verano, también el blanco y los looks total white tendrán su merecido hueco en nuestro closet. De hecho ese tipo de looks nos recuerdan y mucho a ese estilo ibicenco que se convierte en nuestra necesidad cada año por estas fechas, por eso no hemos podido evitar fichar el nuevo mono de lino en total white que ha lucido la influencer en su cuenta de Instagram.

Una opción de mono largo súper favorecedor, fresquito y sobre todo muy estiloso. Además su escote de corazón con detalle de lazo estiliza al máximo la zona del escote y su pantalón con corte midi nos parece perfecto para conseguir uno de esos looks veraniegos súper fresquitos y que además, gracias a su corte, nos añada algún que otro centímetro de más.

Se trata de un mono que ya está disponible en la web de la influencer (Mypeeptoesshop) y que aún podrás encontrar disponible en todas las tallas y a un precio de 79 euros.

Además incluye la tela más veraniega por excelencia (el lino) y solo necesitarás unas sandalias de tiras y un sombrero vaquero, como ha lucido la influencer, para conseguir un lookazo al más puro estilo cowboy que podrás llevarte a cualquier festival que se te ponga por delante este verano.

Mono de lino blanco con escote en forma de corazón y pantalón de corte midi, 79 euros. pinit MY PEEPTOES SHOP.

Pero lo cierto, es que también nos parece perfecto para llevar a la playa este verano o para cualquier look de diario cuando las temperaturas lo permitan ¿Ya se ha convertido también en tu nueva necesidad?

No te pierdas...

- Paula Ordovás toma el desayuno healthy perfecto para llenarte de energía

- Paula Echevarría se ha hecho con las botas favoritas de Alice Campello

- Este vestido de Lovely Pepa Collection aún no está a la venta y ya es nuestro nuevo capricho