21 may 2019

Compartir en google plus

Lo tenemos claro: queremos el vestido de Mery Turiel y lo queremos ya. Hacía tiempo que no veíamos un look tan sencillo y tan efectivo a la vez, y todo gracias al tremendo estilazo que tiene Mery a la hora de matizar y aportarle un interés extra a cualquier prenda. Este vestido nos encanta por más de un motivo, y no solo por el precioso romanticismo de los vestidos blancos que optan por el bordado inglés. Lo cierto es que esta prenda tiene truco, uno que nos va a permitir usarla de formas muy variadas.

El vestido blanco decorado con bordado inglés de Molly Bracken. pinit molly brake

Lo primero que nos ha llamado la atención y que clonaremos desde ya es cómo Mery Turiel hackea la dulzura máxima del vestido con unas gafas de sol Ray Ban totalmente rockeras. Nos encantan este contraste. Pero, además, llegamos a través de él a una marca con diseños interesantes y a precios que no se nos van demasiado de presupuesto: Molly Bracken. Nos la quedamos en favoritos para seguirla.

En la tienda online de Molly Bracken, el vestido puede pasar un poco inadvertido: se trata de un diseño acampanado y confeccionado en algodón, con cierto aire infantil gracias al volante que lo remata en el bajo y las mangas francesas (48,16 euros). Lo podemos llevar así, con el vestido interior que anula los calados del bordado, o como lo lleva Mery: sin nada debajo más que un biquini y esa fantástica actitud rock'n'roll. No podemos ser más fans.