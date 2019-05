24 may 2019

Si eres de las que nada más escuchar "Yesterday, all my troubles seemed so far away"... no puede evitar seguir con "Now it looks as though they're here to stay..." entonces es que eres una auténtica fan de los Beatles y como tal hay una camiseta que no debería faltar este verano en tu armario ni ninguna de las temporadas. Sí así es, los Beatles han vuelto, pero esta vez a través de una de las prendas de nueva colección de una de nuestras firmas low cost favoritas.

Esta vez la firma encargada de hacerles un homenaje a través de una de esas prendas casual con mucho rock and roll ha sido Stradivarius y ya hemos encontrado a una fan que no ha podido evitar hacerse con esta prenda tan especial: Nagore Robles.

La colaboradora de TV la ha lucido en una de sus recientes publicaciones de Instagram, así que no hemos podido evitar las ganas de ficharla en la web de la firma.

De hecho, otra de las cosas por las que no nos hemos podido aguantar las ganas de buscarla en la web de Stradivarius es porque casi todo lo que luce Nagore Robles acaba arrasando y si a esto le unimos que la camiseta incluye en la parte frontal la portadilla del octavo disco del grupo: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el que se ve a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison asistiendo a su propio entierro y una de las imágenes más emblemáticas de la banda, solo podemos decir... ¡LA NECESITAMOS!

Si ya se ha convertido en tu nueva necesidad en el armario te encantará saber que esta prenda aún está disponible en todas las tallas (de la XS a la L) y su precio es de ¡15,99 euros!

Camiseta de The Beatles, 15,99 euros. pinit Stradivarius.

¿A qué esperas para hacerte con ella?

