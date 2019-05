6 may 2019

Cualquier ocasión es perfecta para dar con uno de esos looks de fiesta capaces de hacernos brillar en pocos segundos, pero no nos referimos solo a los vestidos, sino que también nos referimos a esas prendas capaces de ayudarnos a conseguir los mejores conjuntos y a precios asequibles. Y si se trata de conjuntos formados por prendas que por separado también sean fáciles de combinar con nuestros looks de diario o incluso con nuestros estilismos de oficina ¡aún mejor!

Y como siempre.... Nagore Robles es experta en conseguir este tipo de lookazos, que además hace pocos días nos descubrió lo mucho que necesitamos en nuestras vidas la blusa más bonita de Zara y que ahora nos ha sorprendido con ese perfecto conjunto de fiesta made in Zara ¡que necesitamos ya en nuestro armario para este verano!

La colaboradora ha lucido este conjunto en la última gala de Supervivientes. Un conjunto formado por un cuerpo con escote asimétrico y manga larga acabada en puño de 29,95 euros, que ha combinado con unos shorts de tiro alto con aplicaciones de brillos de 22,95 euros ¿El resultado? Un nuevo lookazo para Nagore.

¿Lo mejor de todo? Es que ambas prendas aún siguen disponibles en la web de la firma, son perfectas para estilizar la figura (tanto la zona de los hombros y el escote, como las piernas y la cintura) y además ¡podrás encontrarlas en todas las tallas!

Cuerpo asimétrico con pliegues (29,95 euros) y bermuda con brillos plateada (22,95 euros). pinit D.R.

¿A qué esperas para hacerte con ellas?

