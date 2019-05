29 may 2019

Estamos en plena época de graduaciones y muchas de vosotras os encontraréis en plena búsqueda del modelito perfecto. Sí, ese look elegante y perfecto para ir de graduación pero que también se convierta en el lookazo de fiesta ideal para la celebración posterior y que además sea low cost, cómodo, haga tipazo... La búsqueda se complica cada vez más y sobre todo ahora en plena temporada de graduaciones. De hecho, seguro que has topado ya con alguna de esas prendas perfectas y de repente te has dado cuenta de que no queda tu talla o peor aún que ¡se ha agotado por completo!

Pues así nos hemos quedado nosotras en cuanto hemos visto que la influencer Rocío Osorno había encontrado el vestido perfecto de nuestros sueños, con el que nos imaginamos de graduación, de fiesta, de boda y en todos los looks imaginables y que como no... ¡ya está agotado!

Un nuevo diseño propuesto por la influencer que pertenece a la firma de Asos y que ha causado verdadero furor entre sus seguidoras en la red social. De hecho la gran mayoría han alabado este nuevo vestido elegido por la diseñadora y han lamentado que ya se haya agotado en todas las tallas y además en tan solo unas horas. Una vez más parece que el efecto influencer ha vuelto a hacernos una de las suyas...

Minivestido de tirantes con lentejuelas y bajo de piel sintética, 165,99 euros. pinit Asos.

Un minivestido de tirantes con lentejuelas, bajo con detalle de plumas y con mucho estilazo que soñamos con que vuelva a reponerse en la web de Asos o en el que esperamos que alguna firma low cost se inspire esta temporada.

Sea como sea ¡lo queremos en nuestros armarios! ¿Y tú?

