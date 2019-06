8 jun 2019

No sabemos a qué se debe pero en las últimas semanas Dulceida nos ha enseñado más de un look de Zara. Con esta vuelta a la marca low cost retrocedemos en el tiempo a los primeros años en los que la influencer, ahora con más seguidores de España, lucía diariamente modelitos de la marca de Amancio Ortega y la combinaba con Asos. Si creías quedas firmas de alta costura como Chanel, se habían asentado para siempre en su vestidor, estabas un poco equivocada. Zara ha regresado a su armario y nosotras felices de poder seguir inspirándonos con sus looks.

Es por eso que en los últimos días ha mostrado en las redes sociales dos looks que nos han encantado: el primero ha sido un vestido negro floral de tirantes abotonado de arriba a abajo. ¿Lo que más gusta? La apertura lateral que dejará al descubierto tu pierna izquierda. ¿Cómo de bien le queda? Se trata de un vestido que está disponible por 29,95 euros y podrás elegir entre una pequeña variedad de colores donde se encuentran en azul o el rojo.

Por otro lado, y pese a que no ha publicado casi nada donde se le aprecie este alegre conjunto, Dulceida no se ha resistido a un dos piezas de Zara en color predominantemente verde que le sienta de maravilla. La falda cuesta 22,95 euros mientras que el top de nido de abeja con el mismo estampado multicolor está disponible por 19,95 euros. Se trata del look perfecto para cualquier día de verano, y podremosllevarlos por separado para darle mucho más uso.