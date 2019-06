11 jun 2019

El sol y las altas temperaturas están a punto de llegar para quedarse este verano y con el buen tiempo hay un color que cada año por estas fechas siempre vuelve a nuestro armario: el color blanco. Una de esas tendencias perfectas para conseguir esos looks súper fresquitos que sean capaces de potenciar nuestro bronceado este verano y que incluso consigan adelgazar nuestra figura. Y ya hay una prenda blanca que ha conquistado a una de nuestras influencers favoritas y ¡también a nosotras!

Nos referimos a uno de esos monos rústicos de color blanco que esta temporada se han propuesto conquistar las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas y que ya está en el armario de la influencer Silvia Zamora. Ella lo ha lucido en una de sus últimas publicaciones de Instagram y lo cierto es que tiene todas las papeletas para convertirse en una de esas prendas que no nos cansaremos de ver este verano y que además ¡podría agotarse en tiempo récord!

¿La razón? Es de color blanco, su tejido es súper fresquito para el verano, tiene manga corta acabada en volante (una de las tendencias de la temporada), incluye cierre delantero con botones ocultos por lo que es todo comodidad, su largo midi es perfecto para alargar visualmente las piernas, al no estar ceñido a la cintura también disimula las curvas y además podrás incluirlo tanto en tus looks más veraniegos y casuals, como en tus looks de oficina o en tus estilismos más elegantes este verano.

Silvia Zamora ha preferido lucirlo con un cinturón de tela a juego y unas sandalias bajas en color marrón, pero también nos lo imaginamos con unas sandalias de tacón, con unas sneakers blancas o incluso con nuestras chanclas de playa... ¡Puede con todo!

Mono rústico en color blanco de Zara, 39,95 euros. pinit Zara.

Así que te aconsejamos que no lo pierdas de vista en la web de Zara, donde lo podrás encontrar disponible por solo 39,95 euros y además en todas las tallas ¡No te quedes sin él esta temporada! No podrás decir que no te hemos avisado...

