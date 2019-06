14 jun 2019

Alba Díaz ya ha dado por estrenado el verano, al menos eso es lo que nos ha dejado claro en su última publicación de Instagram, donde además de ver que la influencer ya se ha hecho con uno de los nuevos modelos de sandalias con hebilla de la marca Genuins, también hemos podido descubrir cuál es la prenda favorita de la hija de Vicky Martín Berrocal: el mono tipo working.

Y sí, hablamos de esos monos estilo mono de trabajo de toda la vida que esta primavera invadieron los Instagram de la gran mayoría de influencers y que parece que también han conquistado a Alba Díaz. Ella se ha decantado por un mono blanco que le vimos combinar con esas sandalias súper veraniegas y que tenemos que confesar que hemos reconocido nada más verlo. De hecho podemos asegurar que ¡ya se lo hemos visto antes!

Se trata del mismo mono en color blanco que le vimos a finales del año pasado y que nos enamoró a primera vista. Por aquel entonces consiguió incluirlo en un look cercano a esos looks street-style de las Fashion Weeks internacionales y todo gracias a unos salones de Jimmy Choo, a su bolso de Susana Kumar y a sus gafas retro de Gucci.

Ambos looks se han ido directos a nuestra lista de los mejores looks de Instagram que le hemos visto a Alba Díaz y lo que más nos gusta, es que la influencer ha vuelto a demostrarnos que las prendas low cost y casual pueden resaltar aún más combinándolas con complementos más elegantes como los que añadió Alba Díaz en su primer look o con otros más veraniegos o incluso sporty para un look mucho más casual.

Nosotras ya nos imaginamos con un mono worker como el que ha lucido Alba Díaz en nuestros looks de diario, en algún evento o incluso para ir a la oficina este verano. Eso sí, hemos preferido fichar modelos similares con manga corta para no morirnos del calor.

De Zara:

Mono largo de escote pico y manga corta acabada en volante, 39,95 euros. pinit Zara.

De Asos:

Mono estilo worker vaquero en blanco con detalle de bolsillo y botones delanteros de Morgan, 99,99 euros. pinit Asos.

¿Ya has elegido tu favorito?

No te pierdas...

- El truco de estilismo de Alba Díaz para que tus faldas largas también te hagan parecer más alta

- Falda pareo con deportivas: la combinación ganadora de Alba Díaz para este verano

- ¿Sí o no al 'look obrero' de Dulceida en Instagram?