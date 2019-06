17 jun 2019

En verano no hay nada como dar con esas prendas cómodas y fresquitas que no nos agobien con las altas temperaturas. Por eso los tejidos como el lino, el raso o el crochet son los más buscados de la temporada. Nuestro armario pide looks como aquel conjunto de Zara que lució Laura Matamoros o como el último mono que hemos visto en su cuenta de Instagram.

Se trata de un mono largo de lino en color kiwi con bolsillos frontales que sienta de maravilla con sandalias planas, hace tipazo y tiene un escote en la espalda cruzado de lo más bonito. Ideal para meterlo en la maleta estas vacaciones y no quitártelo en todo el día, desde que te acuestas hasta que te levantas. Este tipo de mono fluido es tan cómodo que no notarás que lo llevas.

Laura Matamoros lo ha combinado con una camiseta blanca básica y unas sneakers con plataforma también en tonos pasteles.

Mono largo de lino en kiwi Portugal de Rythm. (74,99 euros). pinit asos

En Asos puedes encontrarlo combinado con unas sandalias planas atadas a la pierna y con el bikini debajo dejando toda la espalda al aire para conseguir un outfit 100% playero. El mono es de la firma Rythm y está disponible de la talla 36 a la 42 por 74,99 euros. ¡Corre antes de que se agote!

Parte trasera mono largo de lino en kiwi Portugal de Rythm. pinit asos

