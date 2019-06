19 jun 2019

Rosalía fue ayer una de las protagonistas de la gala de premios de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM). La cantante fue galardonada con el Premio Artes Escénicas 'Antonio Banderas' y para la ocasión escogió un look elegante que ya estamos pensando en copiar y en Zara hay un top casi igual.

La artista optó por unos pantalones palazzo blancos que conjuntó con un top blanco de lunares negros. La prenda tenía escote de corazón y mangas abullonadas que le marcaban la figura y le hacían tipazo. La melena suelta y un labial rojo completaban el outfit con el que Rosalía ha sorprendido ya que se trataba de un estilo elegante y nada urbano como suele tener en cualquiera de sus apariciones y como ha demostrado en la colección que ella misma ha diseñado para Pull&Bear.

Rosalía con un top que puedes encontrar muy parecido en Zara. pinit gtres / zara.com

El palazzo blanco es un básico en el armario y los lunares son una tendencia que llegó el año pasado para quedarse y que este verano continúa con fuerza en todas las colecciones. Zara tiene disponible un top casi idéntico al de Rosalía por 22,95 euros. La diferencia es que el escote es recto y el cuerpo es drapeado.

Además de su precio low cost, este top nos encanta porque está disponible desde la talla XS hasta la XXL. Y si eres de las que prefieres el negro para tus looks de invitada estás de suerte, porque Zara también lo tiene en negro con lunares blancos. Copiar los looks de Rosalía es complicado y solo para valientes, y aunque hay una cosa que seguro que ya has imitado de ella, estamos seguras de que con este look sí que te atreves.

