7 may 2019

Después de días esperando el lanzamiento de la nueva línea de maquillaje de Cristina Pedroche, por fín podemos decir que ha llegado el esperado día. Así es, ¡la colección de maquillaje de la colaboradora de Zapeando ya está a la venta! Una colección muy completa de cosméticos inspirados en el poder femenino (con tonos llamativos), la esencia mediterránea (con colores tierra) y el estilo urbano, que tanto representa a la presentadora.

Cristina Pedroche ha colaborado junto a la firma de belleza Inglot para sacar adelante esta línea de maquillaje tan especial. Una marca con la que también ha colaborado la mismísima Jennifer López. Por el momento ya hemos podido echar un vistazo los productos que la vallecana ha compartido en su Instagram y lo cierto es que ahora tenemos aún más ganas de probarlos incluso que antes.

"¡NO ME LO CREO! ¡Estoy súper emocionada! Ya está disponible toda mi colección para Inglot (Si deslizáis podéis ver TODA la colección)", ha revelado en su Instagram Pedroche. Unos productos perfectos para brillar y que además "son cruelty free, no testados en animales, están testados dermatológicamente y son veganos (los labiales, la máscara y los highlighters) y las dos paletas no son veganas", ha aclarado a sus seguidores la vallecana.

Unos productos que ya se han convertido en los nuevos básicos de neceser de la presentadora y entre los que podemos encontrar dos paletas de colores (una en tonos tierra y otra en colores más cálidos), cada una de ellas te costará solo 39 euros. El resto de los productos van desde los 12 a los 19 euros.

Encontrarás también una máscara de pestañas, highlighter, varios labiales en barra con tonos llamativos y también líquidos con acabado mate, que ya están disponibles en cuatro tonos. Uno de ellos ya se ha convertido en el favorito de la presentadora: el labial Intense nude.

¿Se ha convertido ya alguno de sus productos en tu nuevo imprescindible? Si es así, date prisa porque ¡no tardarán en volar de la web!

