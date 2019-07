9 jul 2019

Cristina Pedroche sabe que a su piel le interesa descansar de los agresivos y diarios maquillajes de la televisión, con lo que no es raro que en su tiempo libre no se maquille o se maquille lo mínimo. La verdad es que no le hace ninguna falta: está guapísima con la cara lavada. Sin embargo, en su último viaje a Londres, donde acude a disfrutar de las cenas de lujo de StreetXO, el restaurante de su marido, el chef Dabid Muñoz, sí recurrió al plus beauty de su make up de cabecera. No hablamos de contour ni de bases híper trabajadas con polvos: le bastan dos productos para estar maravillosa.

El maquillaje con labial rojo y pestañas extra largas de Cristina Pedroche. pinit INSTAGRAM

"En realidad no soy muy de maquillarme en mi día a día si no tengo que trabajar, pero es verdad que desde que tengo mi colección me maquillo más porque me gustan tanto mis productos y estoy tan orgullosa que quiero llevarlo siempre", ha reconocido recientemente la presentadora. Como vemos en las fotos de su perfil de Instagram, a Cristina Pedroche no le compensa nada cubrir su piel, más allá de quitar brillos: las pecas le sientan genial. Además, sabe sacarle todo el partido a sus rasgos (sobre todo a sus cejas: las lleva cuidadísimas) con dos productos básicos clásicos a los que podemos recurrir todas.

Cristina Pedroche revela la referencia de sus productos de maquillaje favoritos. pinit INSTAGRAM

Atención la labial: Cristina Pedroche confesó que no se le había movido ni descolorido en toda la cena. Se trata del HD Lip Tint Matte Deep Red 511 (19 euros) de su colección para Inglot, un labial líquido de larga duración con un acabado mate muy potente. Los comentarios de las compradoras son increíbles: "¡Tiene una muy alta pigmentación, dura muchísimo, no trasfiere y no reseca el labio!". "Deja los labios preciosos, dura un montón y no reseca, lo recomiendo 100%".

La máscara de pestañas Fluffy Flirter (12 euros) no le va a la zaga. Dice un comentario de usuaria: "Desde que la he probado ya no quiero otra, por fin he encontrado una máscara que alarga, da volumen y aguanta intacta. Una de mis mejores compras". Es un producto con vitamina E formulado para proporcionar más grosor, longitud y definición a las pestañas, además de lograr volumen sin perder naturalidad. Cristina Pedroche las define así: "No es por nada pero tengo la mejor máscara de pestañas de la historia, alarga, separa, riza y da volumen. Lo tiene todo".

No te pierdas

El maquillaje arcoíris de Cristina Pedroche con el que ha enamorado a sus seguidores

Copia el maquillaje de Cristina Pedroche que querrás llevar para tus looks de invitada este verano

Cristina Pedroche da volumen a sus labios con un labial muy sexy y natural