11 jul 2019

Si hablamos de verano y de looks de oficina seguro que lo primero que se te viene a la mente son todos esos pantalones anchos con diseños florales, con telas fresquitas como el lino, minivestidos fresquitos, trajes con pantalón corto, pantalón pirata, sandalias... Pero seguro que lo que no se te viene a la cabeza es el típico pantalón de traje largo y más cuando los termómetros no dejan de subir. Pero puede que cambies de idea después de ver cómo han elegido llevar el pantalón de traje este verano influencers como Teresa Bass, Mery Turiel o como en este caso Paula Ordovás.

Así es, la influencer ha vuelto a conseguir dejarnos sin palabras con otro de sus looks y esta vez tenemos que reconocer que este estilismo working que nos propone tiene ese toque masculino y a la vez femenino que nos encanta y además ¡transmite mucho power!

Y lo mejor es que esta opción de look working de Paula Ordovás es perfecta para cualquier cita de trabajo importante que se nos presente, pero también nos lo imaginamos para un look de diario o para algún evento. Además ¡es súper fácil de clonar!

Solo necesitas unos pantalones de trajes con corte masculino, un top bandeau del mismo color y una blazer de algún color que contraste con el resto del look. La influencer se ha decantado por una en un tono marrón ¿El toque estrella? Unas sandalias de tacón y un clutch a juego con el look.

Paula Ordovás compartió este look working en sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Lo confesamos... Este lookazo también nos ha encantado, así que ya nos hemos puesto manos a la obra para copiarlo y lucirlo en nuestros looks working este verano. Eso sí, nosotras hemos pensado en no morirnos de calor en el intento, así que hemos preferido decantarnos por un pantalón de traje y una blazer de lino que hemos encontrado en Zara y lo mejor es que ambas prendas ¡están rebajadas!

En cuanto al top tipo bandeau, hemos encontrado uno similar en la web de Asos con tirantes estrechos por solo 10,49 euros.

1. Pantalón de tiro medio confeccionad en tejido con mezcla de lino de Zara (17,99 euros) / 2. Blazer de lino amplia de cuello y solapa con manga larga de Zara (25,99 euros) / 3. Bandeau corto con tirantes estrechos en negro de ASOS (10,49 euros). pinit D.R.

¿Te atreverías a lucirlo en tu próximo look de oficina?

