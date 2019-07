11 jul 2019

La cuenta atrás para encontrar ese look de invitada perfecto está llegando a su fin justo ahora que nos encontramos en plena temporada de bodas, bautizos y graduaciones. Y aunque ya va siendo hora de que tengas tu selección de looks de invitada ya fijados, sabemos que no siempre es una tarea fácil y más si la dejamos para el último minuto y este coincide con el momento en el que menos probabilidades tenemos de encontrar nuestra talla (las rebajas).

Así que si esto es lo que te ha pasado ¡que no cunda el pánico! Hay un minivestido cruzado que le hemos visto a Rosanna Zanetti en su último evento que podría convertirse desde este mismo momento en tu mejor opción para tu próximo evento. ¿Cómo estamos tan seguras? Pues porque además de tener un diseño multicolor súper bonito, te quedará como un guante tengas la figura que tengas. ¿La razón? Se trata de uno de esos vestidos cruzados tipo bata que arrasaron el año pasado por estas fechas y que son todo comodidad ya que se adaptan a todos los tipos de cuerpo.

Rosanna Zanetti ha optado por este modelo tan espectacular:

Un minivestido con diseño de arcoíris y detalle de lentejuelas de color con el que también nos imaginamos en una de esas noches calurosas de verano o incluso para un look de fiesta.

Y lo mejor es que este diseño cuenta con escote en pico, estampado de rayas verticales y diseño ajustado a la figura gracias a su cinturón, por lo que es ideal para presumir de tipazo y de piernas kilométricas, ya que su corte llega por encima de las rodillas y cuenta con abertura en el bajo ¡Lo tiene todo!

Rosanna Zanetti lo ha combinado con unas sandalias de tacón con detalles brilli brilli en color plateado y un clutch en un color rosa satinado ¿El resultado? Un lookazo de invitada de 10...

Pero si ya estás pensando en hacerte con este vestidazo de la modelo tienes que saber que pertenece a la firma que más arrasa entre las influencers (Revolve) y que su precio es de 565,60 euros, por lo que no es asequible para todos los bolsillos.

Aún así, lo que tenemos claro es que este nuevo look de la modelo ya se ha convertido en nuestra nueva inspiración para esta temporada de eventos y sin duda en la clara evidencia de que los vestidos tipo bata volverán a ser un éxito asegurado ¿A qué esperas para hacerte con el tuyo?

