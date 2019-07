14 jul 2019

Qué tendrá Eva González que se ponga lo que se ponga nos termina cautivando. Aún recordamos aquel vestido amarillo del verano pasado, o el look que escogió para el bautizo de su hijo Cayetano. Su buen gusto y elegancia terminan por dejarnos con la boca abierta, y desde hace tiempo se ha convertido en una fuente de inspiración en cuanto a moda se refiere. ¿Lo último que nos ha gustado? Su look para ir al Wizink Center de Madrid. La presentadora de 'La Voz' acudió al concierto que dieron los protagonistas del programa, y se convirtió en una de las principales estrellas del evento.

Para la ocasión, en la que por supuesto no ib a pasar inadvertida, Eva González esogióó un look cómodo pero nada informal: una camiseta con mensaje y una falda asimétrica de color negra. Para conseguir un outfit con un toque rockero, la presentadora del programa musical optó por un moño y un sandalias de tacón con tachuelas. No sabemos si fue a pista o estuvo en grada, pero en cualquier caso estamos seguras de que aguantó toda la noche con este modelito que le vamos a copiar con prendas muy parecidas...

Por un lado está su camiseta de Zadig&Voltaire, que está disponible por 80 euros, pero en Zara o Bershka la puedes encontrar casi igual por un precio muy inferior. Nosotros hemos escogido una de la marca de Amancio Ortega que está disponible en nueva colección por 5,95 euros. En cuanto a la falda, hay muchas menos opciones que la calquen a la perfección, pero en Asos hemos encontrado una que se le parece mucho y está disponible por 35,95 euros. ¡Y es ajustable!