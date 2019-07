19 jul 2019

Casi después de un año estando presente en las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas y en los looks de la mayoría de influencers, el estampado animal print de leopardo parece que se resiste a desaparecer. Y esta temporada también ha conquistado a los bikinis y bañadores más ideales. Alexandra Pereira daba el pistoletazo de salida este verano con el bikini de leopardo que más ha arrasado entre las influencers y ahora le ha tocado el turno a la modelo Ariadne Artiles.

Pero esta vez, la modelo se ha decantado por un diseño de bikini muy especial que ha pasado a convertirse en nuestra nueva obsesión y que sabemos que pertenece uno de los diseños creados por la influencer Alex Rivière para la firma All that she Loves.

Ariadne Artiles lo ha lucido así de espectacular en Instagram:

Alex Rivière también se apuntó a lucirlo a comienzos de julio y lo cierto es que este bikini no puede parecernos más espectacular...

¿La razón? Cuenta con ese estampado de leopardo que es ya una verdadera obsesión en nuestro armario, tiene detalle de volantes en el escote así que estiliza al máximo esa zona, deja los hombros descubiertos y además cuenta con braguita de tiro alto que es ideal para estilizar al máximo la figura y presumir de tipazo. ¡Lo tiene todo!

La única mala noticia es que al buscarlo en la web de la firma hemos comprobado que esta vez no se trata de ninguno de esos bikinis rebajados y tampoco es asequible para todos los bolsillos, ya que conseguir este conjunto te costará 190 euros.

Aún así, hemos comprobado que la mayoría de tallas ya han comenzado a agotarse y no nos extraña porque este diseño es la perfección personificada...

Bikini con estampado animal print de leopardo y detalle de volantes, 190 euros. pinit All that she loves.

¿Se ha convertido ya en tu nuevo capricho para estas vacaciones?

