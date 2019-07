19 jul 2019

Si hay algo por lo que se caracteriza el verano, además de por las altas temperaturas y esa ansia repentina por salir de terraceo con las amigas después del trabajo, es porque nuestras celebrities favoritas no dejan de crearnos nuevas necesidades en nuestra maleta de vacaciones con algunos de los posados en bikini más ideales. Muchas han decidido apostar por los diseños estampados y de estilo retro, otras como Madame de Rosa se han decidido a arriesgar con los tonos flúor y algunas como Laura Escanes optan por diseños más clásicos pero no por ello menos bonitos, como su último look de bikini que ha compartido en Instagram de Women'secret.

Así es, la influencer ha cambiado ese bikini blanco, que le vimos en esa sesión de fotos con la que celebró la llegada del verano y su primer embarazo junto a Risto Mejide, y esta vez se ha decantado por un bikini con estampado floral perfecto y que además ¡hemos encontrado rebajado en la web de la firma!

Sí, has leído bien. De hecho hacerte con él te costará ¡menos de 13 euros!

Lo confesamos... A nosotras este diseño nos ha vuelto a enamorar y no solo por ese estampado floral tan bonito, sino porque cuenta con detalle de bolitas de madera en la parte frontal que le dan un toque súper veraniego, también tiene detalle fruncido con contraste en un color azulado en las costuras, tiene lazada en el cuello y en la espalda así que podrás ajustarlo perfectamente a tu tipo de figura, cuenta con copas de quita y pon y además lleva uno de los colores oficiales del verano: el amarillo.

Top bikini triangular flores, 12,99 euros. pinit Women'secret.

La única mala noticia es que no hemos encontrado la braguita de este conjunto, así que lo más probable es que ya haya volado de la web... Aún así este bikini aún podrá ser tuyo por solo 12,99 euros y la mayoría de tallas siguen disponibles, además podrás combinarlo con cualquier otra braguita en un tono amarillo similar o en un tono azulado para conseguir un look de playa o piscina de diez.

¡Consíguelo antes de que se agote en la web! No podrás decir que no te hemos avisado...

