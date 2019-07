19 jul 2019

Compartir en google plus

Rocío Osorno ha vuelto a dejarnos en Instagram un look perfecto, barato y, además, ideal para llevar en la maleta de vacaciones, porque no te lo no quitarnos en todo el verano. La influencer ha apostado por una prenda de nueva colección de Mango que, como ya nos pasó con Zara y H&M, nos ha hecho olvidar las rebajas por un momento.

En esta ocasión, se trata de un favorecedor mono corto de lino con tirante ancho y escote cuadrado, con cinturón a juego y botones de madera en contraste. Perfecto para potenciar nuestra silueta, Rocío Osorno ha elegido el modelo con el estampado de lunares negro sobre fondo blanco, demostrando que, sin duda, este es su print favorito de la temporada, y lo ha combinado con un bolso de abalorios de madera también de Mango que en las rebajas pasa de 39.99 a 19.99 euros.

El mono de lunares Rocío Osorno es de la nueva colección de Mango y no está en rebajas, pero lo cierto es que por los 25.99 euros que cuesta, merece la pena dar una vuelta por la sección de nueva temporada. Además, de momento, sigue disponible en todas las tallas, de la XS a la L.

También te interesa...

- Rocío Osorno consigue el look de verano perfecto con unas sandalias rebajadas de Zara y un vestido de Mango

- Rocío Osorno tiene la camisa cropped de Zara que pasamos por alto todas

- Rocío Osorno se ha hecho con el minivestido más low cost y que mejor sienta de Asos