Algunos comentarios de sus seguidoras no han sido muy positivos: no han gustado para nada las sandalias de Isabel Marant, que, sin embargo, a nosotras nos parecen maravillosas. Es cierto: no tienen nada que ver con las habituales sandalias y zapatos de tacón o las zapatillas chunky que la tendencia low cost ordena y manda. Sin embargo, su diseño fuerte y claramente unisex conecta totalmente con un look que supone una variación genial en el estilo de María Fernández-Rubíes. Es fantástico que la más fan de las flores, los volantes, el lila y lo femenino del Instagram español se desmarque con este outfit cien por cien urbano y minimalista.

El look urbano de Zara con el que nos ha sorprendido María Fernández-Rubíes. pinit instagram

La pieza clave del look es, sin duda, el vestido, una prenda recién llegado a la megatienda online de Zara. Se trata de un diseño midi con cuello redondo y manga sisa, adornado únicamente con un bolsillo frontal de plastrón con solapa en uno de los laterales. Por lo demás, lleva una abertura lateral en el bajo con abertura lateral y cierra en la espalda con un botón: en cuestión de impacto, lo apuesta todo a un tejido con brillo en color caqui claro. El precio es accesible: 25,95 euros.

El vestido miniamlista y urbano de la nueva colección de Zara que lleva María Fernández-Rubíes. pinit zara

Para clonar este look, lo fundamental además de este minimalista vestido de Zara es localizar unas sandalias parecidas a las de Isabel Marant. Por suerte, podemos encontrar diseños muy similares en la colección de verano de Doctor Martens, sandalias planas y con suela gruesa de tiras que rondan los 150 euros. El bolso, un diseño en materariales naturales tipo saco, está de rebajas en & Other Stories: costaba 59 euros pero ahora lo puedes conseguir por 24 euros. La verdad: el look es de un estilazo total.