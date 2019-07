26 jul 2019

En verano no hay nada como encontrar unos pantalones cortos que ayuden a combatir las altas temperaturas con estilazo, sobre todo si el tejido es tan fresquito como el del short que ha lucido Carla Hinojosa en Instagram. La influencer no solo nos ha descubierto el bikini moldeador de H&M que adelgaza y hace un tipazo de escándalo, también ha dado con la alternativa perfecta al denim y a las faldas para crear looks 100% cómodos y favorecedores.

Todo gracias a este pantalón corto de punto de algodón estilo paperbag en color beige, con pliegues delanteros, cinturón extraíble, cierre de cremallera y talle alto que promete estilizar cualquier figura. Porque aunque a simple vista parezca una prenda más, el corte de este short te va a sorprender.

Su diseño en forma de V inspirado en los shorts de Jacquemus, que va desde la parte más alta de la cadera hacia el centro de los muslos, realza la figura, adelgaza la zona de la cintura y alarga visualmente las piernas.

Y lo mejor: podrás combinarlo con todo y para cualquier ocasión. Carla los ha llevado en la playa junto a un top azul estilo mesonera de Charo Ruiz, una de las firmas favoritas de las influencers para verano, y unas sandalias planas marrones. Pero nosotras también lo vemos en la oficina o en algún evento especial con unas sandalias finas de tacón. ¡Más versátil imposible!

Pantalón corto de algodón estilo paperbag en tono beige de H&M. pinit h&M

La mala noticia es que en la página web de H&M hay muchas tallas agotadas, solo está disponible de la talla 40 a la 50, pero puedes solicitar el aviso por correo cuando vuelvan. ¡Que no cunda el pánico! Cuestan 34,99 euros y también puedes encontrarlos en color negro. ¿Con cuál te quedas?

Cuesta 34,99 euros y también está disponible en negro. pinit H&M

