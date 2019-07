23 jul 2019

El verano es sinónimo de sol, calor, playa vacaciones..., pero también implica auténticos quebraderos de cabeza cuando se trata de buscar el outfit adecuado para ir a la oficina, sobre todo cuando el termómetro se propone pasar de los 30. Un look con el que no nos muramos de calor, pero que sea adecuado para pasar como look working y que además se pueda transformar después en un estilismo de diario, con el que podamos terracear después del trabajo con las amigas o incluso ir de fiesta cuando llegue el viernes.

Seamos sinceras... Hay pocos outfits todoterreno que puedan superar todas estas condiciones, pero esta vez la influencer Carla Hinojosa nos ha recordado uno de Olivia Palermo que ya en 2015 nos cautivó y que sigue estando en plena tendencia.

Un vestido camisero con ese toque masculino que nos encanta para los looks de oficina y que la influencer ya ha incluido en su propia firma de ropa:

Y lo cierto, es que como te hemos dicho antes, este vestido nos ha recordado muchísimo al famoso vestido camisero con camisa anudada que lució hace varios años la modelo Olivia Palermo. Un vestido que pasará a la historia como uno de sus estilismos más buscados y que ya en su día te propusimos copiar buscando en el armario de tu chico. Pero esta vez te aseguramos que podrás clonarlo con esta nueva prenda de la influencer.

Concretamente se trata del vestido Portofino (de la colección de verano) que milagrosamente hemos encontrado aún disponible en su web y te informamos de que aún podrá ser tuyo por ¡99 euros!

Vestido camisero Portofino, 99 euros. pinit Carla Hinojosa.

Carla Hinojosa ha revelado a través de sus stories que también incluye este vestido en sus looks de diario para la ciudad y con unas sencillas sandalias planas ¿Y tú? ¿Te atreverías a lucirlo este verano?

