26 jul 2019

Estamos tan centradas en hacernos con los últimos chollos de las rebajas que nos hemos olvidado de comprar prendas que realmente necesitamos. Zara tiene en su nueva colección tops que no vamos a dejar escapar y que son súper originales, pero no nos habíamos fijado en otros más básicos que nos salvarán más de un look. La influencer Marta Soriano ha compartido uno de Zara que además es muy barato.

Tras su viaje por Australia donde la instagramer nos deleitó con sus mejores bikinis y looks de playa (como el mono con la espalda más sexy), ha vuelto a Madrid y lo ha hecho con una prenda que habíamos pasado por alto. Compartió a través de su cuenta de Instagram un total look blanco compuesto por un short y un top de Zara de volantes.

La prenda es un top corto de punto con tirantes anchos y detalle de volantes. El blanco es sin duda el color del verano y recurrir a él es lo más sencillo para completar tu look. Este top es un básico original que puedes utilizar en un montón de ocasiones este verano según decidas combinarlo.

Marta Soriano se ha hecho con este top de Zara que cuesta menos de 16 euros. pinit zara.com

Pero si ya tienes en tu armario muchas prendas blancas, Zara tiene este modelo en color negro y en lila. Este último es uno de los colores tendencia y es obligatorio tener una prenda de este tono en tu armario, como el polo de 6 euros de Primark de Grace Villarreal. Pero sin duda, lo mejor del top de Zara es el precio, cuesta 15,99 euros. Una ganga que vamos a copiar sin duda a Marta Soriano.

