27 jul 2019

Reconocemos que en la mayoría de ocasiones no nos animamos a comprar una prenda hasta que se la vemos puesta a una influencer. Por algún motivo esperamos a que ellas den su aprobación, y cuando eso ha sucedido, corremos con las esperanzas puestas en que aún siga disponible y no se haya agotado. A veces tenemos suerte, otras no tanto... Y con esta camisa floral de Zara nos ha ocurrido eso mismo: la vimos colgada en un estante, la sacamos para ver cómo era y pensamos que se trataba de una pieza de lo más hawaiana... ¡Error! Ha llegado María Fernández Rubíes, una de nuestras fashionistas favoritas, y nos ha demostrado que la camisa se puede convertir en tu mejor aliada si sabes cómo llevarla.

Se trata de una camisa ancha con estampado floral donde predomina el color rosa y abotonada, dando la posibilidad de llevarla cerrada o abierta con un top blanco debajo o una pieza de baño. Está disponible en la web de Zara por 29,95 euros. María ha optado por llevarla con unos shorts en un look de lo más playero, pero el toque que quiers darle a esta prenda depende de ti... ¡Echa volar tu imaginación y crea un 'outfit' de lo más original! Pero si la idea no te gusta... ¡Tenemos una buena noticia! Este estampado tan alegre está también disponible en vestido, y tenemos que confesar que está teniendo el mismo éxito que la camisa... ¡Para gustos los colores!

El vestido tiene un precio de 49,95 euros y también estña disponible en todas las tallas. ¿Por cuánto tiempo? Eso es lo que no sabemos... Así que si realmente quieres sorprender este verano con algo tan bonito y llamativo como es este estampado, date prisa... ¡Aunque sea de nueva colección ya sabemos que puede agotarse en cualquier momento! Varios rostros conocidos en Instagram se han decantado por el vestido y lo llevan así de bien...