26 jul 2019

Puede que muchas ya puedan presumir de bronceado este verano, pero para el resto de la humanidad y sobre todo para las más claritas de piel, puede que el bronceado perfecto no haya llegado aún o no se trate de una tarea precisamente fácil. Así que si este es tu caso, te recomendamos que antes de exponerte al sol, no olvides aplicarte una buena protección solar y además no olvides hacerte con un bikini o bañador que intensifique tu bronceado.

Y si estás pensando que esos bañadores y bikinis para intensificar tu tono moreno no valdrán para ti ¡te equivocas! Hay un tono que enfatiza el bronceado de cualquier tipo de piel y al que las influencers también se han apuntado este verano: los tonos flúor.

María Fernández-Rubíes ya se ha hecho con uno de estos bikinis y tenemos que decir que el efecto de contraste que hace con su tono de piel nos parece ¡espectacular!

Esta vez la influencer se ha decantado por un modelo que podrás encontrar en la web de Calzedonia y que está formado por un bikini triangular con tejido de punto que estiliza al máximo la zona del escote:

Bikini en triángulo (20 euros) en color verde fosforito, modelo Alice. pinit Calzedonia.

Y también por una braguita tipo brasileña con la que presumirás de tipazo:

Braguita de bikini con fruncidos, 15 euros. pinit Calzedonia.

Si ya estás pensando en hacerte con este nuevo bikini de la influencer te aconsejamos que te des prisa porque algunas tallas ya han comenzado a desaparecer. Conseguir ambas prendas te costará 35 euros ¿A qué esperas para hacerte con él?

