29 jul 2019

Chiara Ferragni es una mujer atrevida, que apuesta por prendas de lo más originales y no duda en llamar la atención como ya demostró con sus looks durante su viaje a Tokio. Todo lo contrario es Paula Echevarría, muy seguida por su estilo mucho más clásico, pero siempre muy pendiente de la moda. Ambas reúnen millones de seguidores en sus cuentas de Instagram y sus looks son toda una inspiración para una gran cantidad de sus followers. A pesar de que sus estilos distan muchísimo uno del otro, actriz e influencer han escogido el mismo bikini para disfrutar de sus vacaciones.

Se trata de un bikini de Calzedonia de animal print. Hasta ahí todo bien ya que si este estampado fue sin duda la tendencia del invierno, este verano ha sido uno de los más vistos en moda de baño. Lo peculiar del bikini es su color rosa flúor y su estampado verde también flúor que encaja mucho con el estilo que solemos ver a Ferragni, pero no tanto con el que nos tiene acostumbradas Echevarría. Sorprende ver a la actriz con una prenda tan llamativa, ya que en su momento la vimos con el mismo bikini pero en color rojo y azul mucho más discreto.

La única diferencia es que Paula ha preferido hacerse con el top estilo bandeu y Chiara optó por el top de triángulo. ¿Quién copió a quién? No se sabe, pero lo cierto es que ya habíamos visto este bikini a la italiana en numerosas ocasiones y ha sido la asturiana quien lo ha compartido en su cuenta hace unos días. Y es que, Ferragni ha publicado varias imágenes en las que aparece con ese bikini, que si te has enamorado de él como ya han hecho estas dos mujeres, estás de suerte.

¡Vivan las rebajas! Este bikini y muchos otros de la firma están de rebajas y tienen descuentazo. En la web de la marca se encuentra la braguita brasileña, rebajada al 50% a 7,50 euros y todavía quedan algunas tallas disponibles. El top sí que está agotado ya que ni si quiera aparece en la web, sin embargo, si no quieres quedarte con las ganas, puedes hacerte con el bañador por 19,50 euros, que no está nada mal.

Chiara Ferragni y Paula Echevarría tienen este bikini de animal print de Calzedonia. pinit calzedonia.com

