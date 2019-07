30 jul 2019

Hay que celebrar cada vez que una influencer sube una foto en las redes en las que no cede a la tentación de autocensura de las redes. Los controladores de Instagram y Facebook siguen borrando las imágenes en las que se ven pezones y pechos femeninos, a pesar de las protestas y de que la moda los deja ver cada vez con mayor naturalidad. Si modelos globales como Kendall Jenner lucen sofisticadas transparencias sin problemas, en España es Paula Ordovás la que se suma a #freethenipple con este sugerente look que trasluce la ausencia de sujetador en un cuerpo totalmente fit. Poderosa, impresionante y sexy: un diez.

El look súper sexy de Paula Ordovás con shorts y camiseta interior translúcida. pinit INSTAGRAM

El lookazo tiene varias particularidades que conviene precisar. La chaqueta es un diseño del fondo de armario de Paula Ordovás y la firma Armani, aunque a los efectos de clonar este look cualquier blazer veraniega puede hacer su función, Los shorts son de Storets, pero ya no están disponibles, aunque se trata de un diseño bastante clásico y en un color verde oliva que encontramos en las tiendas del low cost sin problemas. La camiseta, prenda clave del estilismo, es de la marca de Ordovás, My Peep Toes, y llegará a tienda en septiembre. Nos ponemos en la lista de espera ya mismo.

Los cómodos mules con tacón cuadrado y tiras de Zara que lleva Paula Ordovás. pinit zara

Lo que sí podemos comprar ya mismo en Zara son los mules, un fantástico diseño de tiras finas que ha triunfado en la megatienda gallega gracias a su comodidad y sofisticación. Vistas por delante pueden parecer una de esas sandalias altísimas y dificilísimas de llevar (aunque Paula Ordovás en especialista en ello), pero en realidad tienen un tacón medio y ancho que facilita muchísimo la pisada (29,95 euros). Un hallazgo total.