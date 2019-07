24 jul 2019

Tiene todo el sentido del mundo que este vestido sea el favorito de su colección: potencia todas las fortalezas físicas y de estilo de Paula Ordovás, su creadora. La verdad es que casi todos los diseños de My Peep Toes, la marca de Ordovás, abundan en esa silueta súper ajustada que realza un cuerpo súper trabajado en el gimnasio. Y, de hecho, este look requiere un físico que, tenga la talla que tenga, luzca súper tonificado, porque define con total exactitud los volúmenes naturales de la silueta femenina. No es que no esconda: es que desnuda.

La espectacular espalda del vestido de Paula Ordovás para My Peep Toes. pinit MY PEEP TOES

El vestido naranja de My Peep Toes le queda como una guante a su creadora, siempre atenta a destacar uno de sus fuertes: una espalda fantástica y un trasero espectacular. El diseño lleva un escote a la espada desbocado que contrasta con una falda que se ciñe totalmente a las caderas. De hecho, requiere la mínima ropa interior porque translucirá la costura de cualquier prenda que vaya debajo. El color resalta otra de las claves del estilo de Paula Ordovás: su bronceado. La verdad es que es un estido espectacular que vale su precio: 79 euros.

Detalle del delantero del vestido naranja de My Peep Toes que lleva Paula Ordovás. pinit MY PEEP TOES

El vestido Orange de My Peep Toes, además de esa espalda con turantes cruzados y escote desbocado, lleva escote de pico y falda ajustada con un ligerísimo toque evasé al final, con abertura lateral para facilitar el movimiento. Es un diseño perfecto para las largas noches de verano que, además, no tendrás que guardar en el armario inmediatamente: podras seguir llevándolo con una chaqueta de lana bien entrado el otoño. El contraste del cálido tejido de punto con la calidad satinada del vestido creado por Paula Ordovás queda precioso.