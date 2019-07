23 jul 2019

Compartir en google plus

Llega el verano y solo pensamos en apostar por colores claros y estampados más coloridos. Con el calor nos atrevemos a usar tonalidades más llamativas y el blanco es sin duda nuestro mejor aliado, como ha demostrado Paula Echevarría con un vestido ibicenco o Alexandra Pereira con uno de estilo romántico. Sin embargo, Paula Ordovás ha demostrado que el negro también puede ser ideal para el verano y que además se ha convertido en el color perfecto para un look de invitada.

Tanta boda influencer que hemos tenido en estos últimos días nos ha dejado claro que el negro y los colores oscuros se han convertido en los favoritos para eventos de este tipo. Ya lo demostró Carla Hinojosa en la boda de Alexandra Pereira o Laura Escanes en la de María Pombo y ahora Paula Ordovás ha confirmado esta tendencia. La bloguera se ha hecho con un vestido de la firma Rat & Boa que sienta de maravilla y es un acierto seguro. Y sí, también es negro.

Dicen que el blanco resalta el moreno, pero el negro también. Ordovás presumió de bronceado con un vestido largo de gasa de seda de tirantes repleto de volantes. Un diseño elegante y sencillo que la influencer combinó con joyas minimalistas y la melena suelta, dando así todo el protagonismo al vestido.

Paula Ordovás ha confirmado que el negro es el color perfecto con este vestido de Rat & Boa. pinit eur.ratandboa.com

La prenda, que cuesta 290 euros, se encuentra disponible en la web de la firma pero solo en la talla más grande. El resto de tallaje está agotadísimo y no nos extraña porque a pesar de que no es una prenda low cost, el precio no es desorbitado y es un vestido de fondo de armario que puedes utilizar para diferentes ocasiones, dependiendo de cómo decidas combinarlo.

También te puede interesar...

- Este look súper clase de Paula Ordovás lo tenemos (baratísimo) en Zara

- Paula Ordovás tiene la clave para vestir con pantalón de traje en la oficina sin morir de calor

- El amarillo es tendencia y estos lookazos de invitada que hemos encontrado en Instagram lo demuestran