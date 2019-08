1 ago 2019

Blanca Suárez se encuentra de vacaciones junto a Mario Casas. La pareja, que no ha hecho del todo oficial su relación, se encuentran en un barco y han visitado ciudades como Atenas. La actriz ha demostrado que su mejor fotógrafo es Mario y en una de las imágenes que ha publicado de este viaje, Blanca Suárez nos ha dejado el truco que ha utilizado para parecer más delgada con un bikini de Zara.

La actriz se ha hecho con uno de las prendas de baño del gigante de Inditex, que a pesar de que se ha viralizado en color amarillo y que ya hemos visto a influencers como Rocío Osorno, Blanca ha optado por el modelo negro. Se trata de un dos piezas con una braguita clásica y un top de tirantes con aro básico, que forma parte de las prendas rebajadas y, que a estas alturas, está ya más que agotado.

Blanca suárez ha llevado en sus vacaciones este bikini rebajado de Zara. pinit zara.com

Sin embargo, en la imagen que ha publicado, la actriz no lleva la braguita que propone Zara si no una básica, también negra de talle alto. Lo que ha hecho Blanca Suárez es cambiar la de talle bajo por esta, que sin duda es un modelo que sienta mucho mejor de lo que pensamos y que además es tendencia este año. Ha sido en este verano cuando las braguitas de talle alto se han puesto más de moda y la intérprete lo sabe, por lo que no ha dudado en unirse a ella y estilizar la figura.

Puedes copiar el bikini de Zara de Blanca Suárez con este rebajado de Calzedonia. pinit calzedonia.com

Si el top de bikini de Zara te ha parecido ideal y no lo encuentras en tienda, en Calzedonia, una de las marcas favoritas de Blanca Suárez, hay uno muy similar. ¿Lo mejor? Que está rebajado y todavía quedan algunas tallas y cuesta 14,90 euros. Por otro lado, la braguita es un básico que puedes encontrar en cualquier tienda y que como ya ha hecho la actriz, es un truco que tienes que probar sí o sí.

