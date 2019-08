2 ago 2019

Arranca una nueva edición del Got Talent y su presentación nos ha dejado un look que nos ha enamorado. El programa de televisión presentó ayer su nueva temporada que llega con una novedad: Dani Martínez se une como jurado del talent show a Paz Padilla, Risto y Edurne. Y esta última deslumbró durante el acto gracias a un look que ya hemos visto más veces en Instagram y que es, sin duda, una apuesta ganadora. Edurne, que se encuentra ahora preparando canciones más personales, compartió su look en su cuenta de Instagram, mientras daba la bienvenida a su nuevo compañero. La cantante celebró el comienzo de grabaciones del programa por todo lo alto y con un look de 10 que nos parece ideal para cualquier evento de noche de verano.

Edurne escogió para dar comienzo a las grabaciones un vestido color marfil de la firma House Of CB. El drapeado de la prenda se ajustaba a la perfección al tipazo de la cantante y su corte midi y el escote bardot estilizaba muchísimo a la también actriz. Conjuntó este vestidazo con unos pendientes grandes dorados y unas sandalias con plataforma en color nude. Además, escogió como peinado unas ondas deshechas con la raya al lado y un maquillaje nada llamativo, dejando así todo el protagonismo al vestido.

La prenda se encuentra a la venta en la web de la firma por 183 euros, un precio que no está nada mal para el tipo de vestido que es. Está disponible desde la talla XS a la L, pero no prometemos que esté por mucho tiempo, ya que es un vestido que ha triunfado entre las influencers y es probable que pueda llegar a agotarse. Erea Louro fue una de las instagramers que levó este vestidazo y ella optó por conjuntarlo con sandalias metalizadas y pendientes XXL. House of CB es una firma que reina en Instagram y a la que se han unido mujeres de la talla de Jennifer Lopez, que escogió un modelo de terciopelo súper ajustado. Edurne no podía ser menos y ha acertado de lleno en este acto. ¿La veremos durante el programa con más looks de esta marca?.

