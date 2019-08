3 ago 2019

Ha llegado agosto y, con él, la mayoría de los famosos han cogido sus esperadas vacaciones de verano. Y es el caso de Anna Simón... La colaboradora de 'Zapeando' ha dejado el programa hasta nuevo aviso por un merecido descanso (volverá en septiembre, con la nueva temporada) y se ha despedido por todo lo alto... Y cuando decimos por todo lo alto nos referimos al look tan bonito que ha escogido para que recordemos uno de sus úlimos programas junto a Frank Blanco, que dejará de ser el presentador.

Cómo no, y como viene ocurriendo desde hace meses, Anna Simón se ha decantado por Zara, pero esta vez no por un vestido de rebajas ni azul de flores, que parecen haber llevado miles de influencers, sino que ha optado por una pieza qu bien podría pertnecer a la anterior colección por ser floral y con forma asimétrica. Vaya, que no imaginábamos que fuera de nueva colección... ¡Pero lo es! Y la buena noticia es que hay todas las tallas, desde la XS hasya la XL. ¡Qué bonito es! En colores pastel y una manga de lo más original, este vestido de nueva temporada del gigante de Inditex viene a ser uno de nuestros favoritos. ¡Sienta como un guante!

¿Lo que más nos gusta? Y no hablamos solo del precio, ya que puede ser tuyo por 39,95 euros... Nos referimos al peinado que utilizó Anna Simón para lucirlo con más elegancia: ¡se hizo una coleta! Al llevar una manga sí y otra no, no se podía tapar esa "gracia" con una melena larga... Combinándolo con unas sandalias de tacón (y qué pedazo de tacón) en color cámel, creemos que la periodista no ha podido dejar el listón más alto. ¡Esperamos con ansia la nueva temporada en la que tanto ella como Cristina Pedroche nos sorprenderán con nuevos loosk de otoño!