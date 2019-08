6 ago 2019

Si, como nosotras, tú también eres una fanática de los festivales de verano, entonces seguro que no has perdido detalle de los looks festivaleros que han invadido Instagram este fin de semana. Looks en los que no han faltado las clásicas camisetas de grupos de música, los maquillajes con purpurina, los jeans más famosos de Zara y tampoco los flecos.

De hecho, estos han sido los protagonistas de una de las prendas festivaleras más ideales y que vimos lucir en el mismo festival a dos de nuestras influencers favoritas: Marta Riumbau y Andrea Rueda.

Marta Riumbau se decantó por combinar este top metalizado de cuello halter y flecos con unos shorts deshilachados y con detalle de cinturón.

Andrea Rueda en cambio, prefirió combinarlo con unos jeans largos y unas botas de estilo militar ¿El resultado? ¡Un lookazo de 10!

Y lo cierto, es que después de vérselo puesto a nuestras influencers ya nos imaginamos incluyéndolo en nuestros estilismos de festival, pero también en nuestros looks de fiesta este verano o incluso en algún look casual de diario. Así que nos hemos ido directas a buscarlo en la web de Asos a la que pertenece y ¡voilá! Lo hemos encontrado y además podría tratarse de uno de los chollos de las rebajas de verano 2019 porque está ¡rebajado de 52,99 a 31,49 euros!

Eso sí, este top halter metalizado con flecos de House of Stars ya ha comenzado a desaparecer en algunas tallas, así que te aconsejamos que no tardes demasiado en hacerte con él.

Top halter metalizado con flecos de House of Stars, 31,49 euros. pinit Asos.

¿Se ha convertido ya en tu nueva prenda capricho para este verano?

No te pierdas...

- Marta Carriedo lleva el top de lentejuelas más buscado de Zara

- No sabíamos que este top de Bershka que tiene Marta Torné quedaba tan sexy

- Lucía Rivera y el top que combina con todo triunfan en Instagram