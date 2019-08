9 ago 2019 Kamila Barca

La nueva tendencia de vaqueros en Zara es evidente: los jeans 'slouchy' triunfan entre las influencers. Tienen un rollazo impresionante, estilizan las piernas y hacen la cintura más delgada. Sin duda, son la prenda viral de la nueva colección de Zara y Alba Díaz ha sido la última influencer en demostrarlo.

La hija de Vicky Martín Berrocal vuelve a marcar tendencia. Se ha hecho con los vaqueros 'slouchy' de Zara, y aunque la foto sea en blanco y negro no nos impide apreciar lo perfectos que son. Lo tienen todo: tiro alto y pinzas en la parte delantera de la cintura, que disimulan la tripa. Pero si algo hay que destacar es que favorecen a todas las figuras porque tienen una ligera silueta globo en caderas y muslos que sienta fenomenal.

Los pantalones de la nueva colección de Zara se llevan así (y hacen tipazo)

Antes de entrar en nuestra guía de vaqueros perfectos, los 'slouchy' se estrenaron en la moda influencer con Alexandra Pereira. Lovely Pepa los lucía durante su luna de miel en Tokio en uno de sus 'looks' más 'casual'. Y de ahí se fueron de festival con Marta Rimbau y a las mismísimas calles de Nueva York con Rocío Osorno. Los vaqueros virales de la nueva temporada de Zara son ya un ‘must’ y tienes que tenerlos.

Eso sí, sólo quedan las tallas de la 34 a la 38 y cuestan 29,95 euros. Siendo de nueva colección más vale que te des prisa en hacerte con ellos.

Bonus track de estilo

Por si no te habías dado cuenta en la foto de Alba Díaz poque solo te podías fijar en sus vaqueros, la influencer sale con su tía, Rocío Martín Berrocal que, además, ¡lleva el vestido de Anna Simón de Zara que nos enamoró! Esta temporada, el gigante de Inditex sigue siendo el favorito de las influencers y no pensamos perdernos ninguno de sus looks estrella de la nueva colección.

