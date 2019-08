14 ago 2019

La hija de Vicky Martín Berrocal no nos da ni un segundo de tregua. Su Instagram es una auténtica fuente de inspiración gracias a sus looks rompedores y originales.

Tan pronto se atreve con el traje más imposible de la nueva colección de Zara como que deslumbra con un vestido que nunca hubiéramos elegido para esta temporada. Pero... ¿quién dijo que las lentejuelas no son para verano? ¡El look de Alba Díaz es todo un acierto!

La influencer ha elegido un espectacular vestido mini plateado de lentejuelas multicolor para crear un outfit que captara todas las miradas de la noche marbellí. Y aunque no es la primera vez que aprueba con nota lo de romper con la regla de que las lentejuelas son solo para Nochevieja (ya lució una falda con lentejuelas en pleno agosto), tenemos que reconocer que esta vez se ha superado.

Una prenda llena de glamour que deja un escote a pico muy favorecedor gracias a su corte cruzado. Además, su silueta holgada con manga larga es perfecta para cualquier figura con la que lucirás tipazo gracias a su cinturón. Por no hablar de que el color le va a sentar de maravilla a tu bronceado.

¿Dónde puedes conseguirlo? El vestido va firmado por House of CB, una marca británica que está arrasando entre las instagramers más populares. Este en concreto es el modelo Verina, cuesta 183 euros y es uno de los más buscados. Algunas influencers como Alice Campello, Natalia Coll o Erea Louro no han dudado en incluirlo en sus looks de fiesta para verano.

